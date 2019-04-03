夜鷺抓麻雀先溺斃再一口吞下 攝影師捕捉到精彩瞬間

2019-04-03 20:09

〔記者蔡文居／台南報導〕一隻俗稱「暗光鳥」的夜鷺，竟然捕捉到一隻麻雀，先將牠泡水溺斃再一口吞下，攝影師吳進財意外拍下瞬間精彩畫面，直呼「太嚇人了！」

吳進財從事攝影器材買賣及教學多年。他說，本月2日下午帶學生前往台南市文化中心的池畔進行攝影教學。當時，池畔剛好有人在餵食麻雀，吸引一大批麻雀群聚搶食。後來，他就發現一旁的夜鷺叼著一隻麻雀，然後疑似先將牠泡在水裡溺斃，再一口吞下，前後過程不到半分鐘，這一幕讓他覺得不可思議。

夜鷺成鳥體長約40公分至65公分，而麻雀體形相對較小，僅約14公分左右。

台南鳥會理事長潘致遠表示，夜鷺是機會主義者，平常主食是魚、蛙、昆蟲，偶爾也可以看到牠吃小型的鳥類和鼠類，幾乎所有鷺科的鳥類都有類似的習性，但較為罕見。主要是大家先入為主認為牠們棲息的水域，應該都是在吃魚，因此看到牠們在吃鳥，會嚇了一跳。

潘致遠說，牠們也會先把獵物弄死再吃，有的會啄食獵物頭部，使其喪失意識，有的則將獵物泡在水中溺死再吃。他也聽過，大型鷺科水鳥會學習守株待兔，曾有夜鷺將人類丟下餵魚的麵包，啄來當餌，再捕食魚兒，牠們學習人類的行為，有樣學樣，智商也超呼一般人想像。

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