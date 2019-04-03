官員稱衣索比亞都蓋捷運 王惠美就職百日談彰化進度

2019-04-03 12:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美上任滿百日，軌道建設捷運路網是其主要政見，縣府今開記者會說明進度，彰北捷運鹿港線可行性研究評估已決標，委由工程顧問公司施作，而彰南捷運員林溪湖二林線可行性研究經費800萬元，縣府會在今年完成勻支經費，並同步強化公路載運量，養成民眾搭大眾捷運代步的習慣。

負責交通軌道建設的工務處長林漢斌陪同王惠美說明作業進度，林漢斌以非洲落後國家衣索比亞早在2016年都蓋捷運了，強化彰化捷運路網的必要性，以及彰南捷運的未來性，縣府近期將組隊取經新北市淡海輕軌捷運施設成效。

彰化縣3項重要軌道建設是選舉期間綠藍攻防焦點，包括彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化、彰化捷運路網（一軸一環雙樞紐），其中，「一軸一環雙樞紐」再依照地域性，細分成彰北捷運鹿港線和彰南捷運員林溪湖二林線，這些當中，彰化市鐵路高架化和「一軸一環雙樞紐」有了新進展。

王惠美說，去年12月28日中央退回彰化市鐵路高架化案件，今年3月15日縣府已重新提送修正後報告書並報請交通部轉行政院審查，修正內容包含議會同意函、台鐵局確認函和補充計畫必要性與財務可行性，希望中央能盡速核准案件。

王惠美表示，捷運綠線延伸至彰化目前辦理進度，縣府已在3月5與台中市政府開會決議，就台中捷運G20站與彰化鐵路高架化站共構、路線與場站規劃配合擴大彰化市都市計畫微調，以及金馬大橋共構再次取得共識，會後台中市政府已於3月21日函請交通部確認該案依照原規劃方向實施。

「一軸一環雙樞紐」計畫是選舉期間藍綠攻防最為激烈的議題，彰北捷運鹿港線是前朝魏明谷任內勾勒，彰南捷運員林溪湖二林線是王惠美競選主張，王惠美也說，彰北案已在昨天（2日）決標，後續開始啟動可行性研究評估，彰南捷運路網將從員林、埔心、溪湖，一直到二林地區，縣府現在規劃公車，希望先透過公車進行載運，讓鄉親能夠習慣這個路線。

王惠美強調彰化縣3項重要軌道建設關係彰化未來幾十年發展，建設分散在全縣4個選區，她懇請4位立委與2位縣籍不分區立委共6位立委，幫忙縣府，站在縣民福祉為依歸，大家一起努力爭取，讓彰化的交通能夠早日定案。

林漢斌指出，彰化捷運鹿港線交通部補助可行性研究經費400萬元，縣府已評選出廠商啟動可行性評估報告，彰南捷運員林溪湖二林線，交通部不補助經費，縣府會勻支經費進行可行性評估，預計今年到2022年完成評估報告鄉，2022年到2024年進行綜合規劃，2025年爭取行政院核定。

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