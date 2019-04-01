獨家》金山蹦火船漁獲少收入低 今年恐吹熄燈號

2019-04-01 10:46

〔記者俞肇福／新北報導〕全世界僅存4艘蹦火船，因連年虧損，傳出今年傾向不出海；新北市議員張錦豪今天指出，長久以來金山的蹦火船都是為了文化傳承在苦撐，如果是為了生計根本沒人願意做，市政府再不重視，今年這些討海人不出海，明年、後年也沒有船要出海，被登錄為新北市文化資產的「蹦火仔」捕魚技術，將面臨失傳危機，「蹦火仔」捕魚恐成絕響。

「蹦火仔」捕魚作業在新北市北海岸有近百年歷史，臨海作業區域小，對環境的干擾較低，亦可落實對環境保護、發展永續漁業之理念；但隨著生態環境變化，漁貨減少及漁村人口的老化凋零，這種純手工作業、耗費勞力的捕漁工法，逐漸降低老船長出海意願，目前僅存金山磺港漁港的4艘漁船，更突顯此漁業文化的珍貴。

張錦豪表示，他今年1月份在市議會質詢，要求新北市府邀集相關單位提出實質補貼方案，但2個月過去了，新北市府被動回應，張錦豪再次邀集漁民座談，漁民們皆表示不滿意，且感受不到政府的重視，連年虧損，漁船幫手是採獎金制的，今年實在找不到幫手可出海。

張錦豪說，蹦火船每年僅能在農曆4月後這段期間作業，並無法作其他用途，老船長告知他，以前漁訊多，最長可作業4個月，但近年來漁貨少只能出海1個多月，船員沒錢賺都不想來，船員越來越難找了。

張錦豪表示，這是國家級文化保存問題，很多外國人都會專程來觀摩攝影，這也是我們北海岸獨有的驕傲，他已經在議會要求政府重視，僅有這4艘船，根本不用花政府多少預算，但市政府卻讓漁民ㄧ再失望。

蹦火船只在夜間進行作業，現今大都在農曆4月後開始作業。作業地點大多在石門區的草里，金山的跳石海岸、中角海灣，或萬里龜吼，漁貨以青鱗魚為主。

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