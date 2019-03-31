青春沸騰！ 桃竹苗9所高中竹市齊尬熱音

2019-03-31 19:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹高中發起主辦的「強勢音樂節」，今年邁入第4屆，今天在新竹市「風livehouse」強勢登場，串聯桃竹苗地區9所高中學校與三組職業樂團表演，年輕學子與專業團隊的交流碰撞，激發出音樂的火苗，為新竹民眾帶來年輕的音樂活力。

新竹市新竹公園內旁的閒置空間「空軍工程聯隊禮堂」規劃為「風livehouse」啟用後，已陸續舉辦「風．搖滾」、「新竹東風音樂祭」等音樂活動，除推動公有舊建築再利用，也提供在地音樂服務與活動空間，透過系統性發展策略和教育資源，已讓風livehouse成為桃竹竹苗地區多元、跨域、創新的音樂聚落。

由新竹高中熱音社發起「強勢音樂節」透過音樂的魅力，延續高中學子對音樂的熱忱，已舉辦第四屆，今年「強勢音樂節」由竹中熱音、竹女熱音、竹北熱音、竹工熱音、建功熱音、武陵熱音、實驗熱音、竹商熱音、義民熱音等9所高中熱音社，與白頻率、EastWave、賀爾蒙少年等三組職業樂團在風livehouse演出，帶來一連串獨立音樂作品，引動新竹音樂能量，也展現高中生對熱音的熱誠和創作能量。

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