保管合唱團經費與家人口角 高中生住家跳樓輕生

2019-03-16 14:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名詹姓少年今天凌晨被發現墜落住家後方空地，頭部外傷、肢體變形，雙親驚見愛子墜樓嚇得報案，送醫後仍回天乏術；警方調查少年墜樓原因，疑似是昨天晚間少年父母發現少年身上多了一筆錢，少年告知「是合唱團公費，這是我的私事」，疑似不滿被質疑，雙方發生口角，少年負氣外出，不料深夜竟從住家9樓跳下輕生，見到兒子倒臥血泊中，父母親情緒崩潰，泣不成聲。

海山警分局15日深夜11時44分許獲報，板橋莊敬路一處大樓後方有人墜樓，警、消到場發現17歲詹姓少年傷重倒臥血泊中，消防員檢查，赫見他失去生命徵象，邊急救邊送往亞東醫院，到院仍因傷重不治，家屬得知噩耗，難掩哀痛。

警方訊問雙親時，哀痛雙親告知，昨晚發現愛子在房內整理款項，金額超過平日給的零用錢，父母關切金錢來源，少年解釋替合唱團保管公費，言談中雙親提醒少年妥善保管公費，疑因溝通落差，讓少年誤以為是干涉，認為自己有能力保管不需要父母擔心，因而起小爭執。

雙親離開兒子房間回房，2人盥洗後突聞墜落聲響，少年雙親上到住家頂樓查看，沒發現異狀，回到8樓家中想再找愛子聊聊，未料沒發現兒子，其父不放心到自家陽台查看，赫見社區後方空地好像躺著一個人，下樓查看赫見是愛子，連忙報警求救，送醫仍搶救不治；警方排除他殺，正釐清跳樓或墜樓原因。

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