種米一樣能「年薪百萬」 員林農工學生向老農取經

2019-03-29 23:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉一群老農有感八堡圳流域生產的好米沒有被看見，3年前組織產銷班推廣「八堡好米」，收成達到百萬，成為青農返鄉的契機，國立員林農工農場經營科學生今日前往取經，老農們親自教導，實際下田除草、認識病蟲害等，八堡好米推廣協會總幹事凃富籐說，鼓勵學生投入農業，改善農村老化，有心耕作就能年薪百萬。

員林農工農經科二年級師生今日一早前往凃富籐的稻田進行田間觀察，了解施肥、土壤、水質與氣候對水稻品質的影響，也進一步了解福壽螺、稻熱病對水稻的威脅，諸多步驟讓學生們對農夫的辛苦感到敬佩，不過聽到當農夫能年收百萬，瞬間又有了精神，最後埔心鄉長張乘瑜等人決定帶領學生們下田「搓草」，體驗如何當「百萬農夫」樂趣。

張乘瑜表示，現在農產品講究精緻品質，過去有電子新貴，現在也有農業新貴，埔心鄉有不少青農返鄉種葡萄、芒果，他們以科技方法種植，年收入都超過百萬甚至聽過8百萬，期許學生們成為知識農民，利用科技農機，種出精緻農產品，把農業當志業，百萬年薪不是問題。

種甲5地就能年收百萬！凃富籐說，這是最少的成本推算，現在從農不再只靠人工管理，須靠專業知識和機械化管理，且力行少施肥、合理用藥，友善環境，品質有保障，就能豐收。

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