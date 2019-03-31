中國人曼谷機場插隊退稅 當場被轟爆還反嗆

2019-03-31 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國旅客又在外國做出不當行為！一名女網友在臉書貼出和友人在泰國曼谷機場排隊等待退稅的影片，沒想到一群穿紅衣的中國遊客大剌剌的插隊，帶頭插隊的白衣男子（領隊）還厚顏反嗆「你們有沒有三急的時候啊」，影片曝光被網友嗆爆，「一臉看起來就是沒念過書，家庭教育失敗的阿六樣」。

「過了一天，看到影片依然生氣。」一名台灣女網友29日在臉書「爆料公社」PO出3段影片表示，她和友人在泰國曼谷機場排隊等待退稅時，一群穿著紅上衣的中國遊客卻視若無睹的直接插隊，引發同樣在排隊的遊客不滿，紛紛砲轟「人多人少都要排隊啊」、「看不懂櫃檯中文嗎」，一名香港人也罵說「丟臉啊」，原PO更怒嗆，「你們這樣插隊退稅，退完覺得自己很光榮嗎？」

退稅的櫃檯服務人員也大聲要求遊客要依序排隊，還詢問一名插隊大媽有排隊嗎？沒想到這名大媽竟完全沒羞恥的說「有啊」，接著就往前要辦理退稅。此時在場遊客聽聞立刻大聲指責，這些紅衣中國人都是插隊的，群眾頓時七嘴八舌撻伐這些中國遊客，但這群穿紅衣的中國遊客仍充耳不聞繼續插隊。

此時有許多人指出帶頭插隊的是一名穿白衣服的眼鏡男，但這名眼鏡男卻裝作沒事一樣走到旁邊，原PO這時直接開嗆眼鏡男，「你怎麼那麼丟臉啊」，另有其他中國人批評，真是丟中國人的臉，沒想到眼鏡男態度囂張反嗆，「你們有沒有三急的時候」，完全不認為插隊是不對的行為。

影片曝光後引發網友熱議，許多人留言砲轟「在他們國家沒有排隊這種東西」、「三急？急著去找祖宗？還是趕投胎！」、「中國人本來就沒臉，所以不覺得自己丟臉」、「共產黨就是共產黨，野蠻人就是野蠻人」、「三急就直接拉地上啊，你們國家不是最會」。

原PO也在文中痛批，這些愛插隊的中國人「領導沒教你們嗎？整排紅衣屎人插隊！一顆屎丟上億人的臉！連排隊的中國人也感覺到丟臉！」也強調，還好其他排隊的人很遵守秩序，櫃檯工作人員也很公正。

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