她花3.5萬買名牌鞋3天就報銷 店家稱中國沒技術可修！

2019-02-15 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子去年底到專櫃買了雙要價人民幣7500元（約新台幣3.5萬元）的名牌鞋，但才剛入手第3天，鞋子就壞了，讓她十分傻眼。拿到專櫃詢問以後，對方竟拖了3個月才向該名女子表示：「目前國內的技術無法修復這雙鞋」

根據中媒報導，這名來自浙江寧波的毛姓女子在去年11月到DIOR專櫃消費，購入一雙要價人民幣7500元的芭蕾舞鞋，因為穿起來相當舒適，拿來逛街也很適合。鞋子才穿3天而已，鞋面就破了一個洞，平常不會有什麼劇烈運動的她相當不解，拿著鞋子到專櫃要求店家看是要退換貨還是要修復，店員當下也表示會向總公司回報，但時間過去3個月還是沒得到個回應，讓毛女對店家的處理態度十分傻眼。

因為3個月以來店家從未主動聯繫毛女，日前毛女趁著春節期間，氣憤地向媒體投訴，在當地引起討論。媒體也替毛女到當時毛女買入鞋子的專櫃追問細節，對方僅表示「因為目前中國沒有相關的技術，所以無法修復這款鞋面的破損」，對方也補充，因無法確定鞋子真正的損壞原因，所以還要等在上海的總公司鑑定。

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