安全更好走 苑裡劃設綠色行人穿越道線

2019-03-30 17:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所規劃於鎮內國中小各校以及苑裡火車站前十字路口劃設綠色行人穿越道線，希望讓鎮民以及學生過馬路時更安全好走，創造更安全的交通環境，未來若經費許可，將爭取劃設更多區域。

苑裡鎮長劉秋東說，鄰近如台中市等地已經陸續劃設綠色行人穿越道線，因綠色行人穿越道線具有色彩鮮明、防滑等特點，在車流、人潮較大的十字路口，可以提醒駕駛人注意，而且劃上綠色行人穿越線後也更確保行人路權範圍。

目前苑裡鎮公所已經在苑裡火車站前中山路、為公路口劃設好綠色行人穿越道線，不過，有民眾擔心是否會因此變得比較滑不易行走，雨天行人或機車騎士行經可能跌倒。

劉秋東則強調，綠色行人穿越道線路面材質反而較抗滑，請鎮民不用擔心。

綠色行人穿越線劃設後除了可以明確區分行走範圍，標線的路面防滑係數約65，較一般傳統標線抗滑係數45來得高，可降低機車騎士滑倒的風險外。

劉秋東說，這次共爭取到80幾萬經費，除了虎車站前路口，各國中小除了藍田國小將重新鋪設路面，都會劃設綠色行人穿越道線，未來若鎮民反應良好，也能在其他鎮上車流較多區域劃設。

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