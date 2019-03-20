竹北光明一路更換行道樹 移植挨批宛如「集中營」

2019-03-20 17:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市光明商圈的光明一路人行步道改善工程，不僅工期延宕，引發民眾抱怨影響交通和店家生意，更換行道樹，移植了近百棵樹在高速公路橋下綠帶，更被愛樹人士批評宛如樹的「集中營」，憂心種得太過密集，不利於健康生長，也無法提供市民休憩。

竹北市公所工務課說，工程在開工前，與管線單位會勘協調，都獲管線單位「配合施工」的回應，實際動工後至今，公所可施作的部分幾已完成，但因台電、自來水、寬頻及污水等管線尚未遷移，2月初提報停工至今，目前主要就等台電公司等施工完畢，才能復工。

台電新竹區營業處說，光明一路沿線店家多，工程範圍內變壓器設備多達23具，遷移作業須配合多次停電，通知用戶並經用戶同意，才能逐步施作；為此，台電將與市公所、當地里長協調，預計4月底前可完成。

但果真如此，工程恐得延至5月才可能全部完工。

竹北市公所工務課說，經規劃設計公司建議，將光明一路原來的山欖仁行道樹，改種黃花風鈴木，將山欖仁樹暫時移置自強一路、中山高架橋下的綠帶，等其他工程需要再行移植，此地並非長期性。

不過，前竹北市民代表許育綸批評，光明一路人行道改善工程的更換行道樹作業，將移出的90棵大葉山欖仁及8棵其他樹種，用集中營式地對待，密集種在約300坪大的綠地，任由自生自滅。他建議，不得已要規模性移樹時，請務必參考停8工程將221棵分散至15座公園綠地及學校，妥善、有計畫的移樹，以避免二度移植降低存活率，也浪費公帑。

竹北市公所說，光明一路人行步道改善工程，主要內容為人行道重新鋪設，並將路燈、路樹、電信等設備集中靠道路側，行人通道平均2公尺寬。工程自去年9月5日動工，工期120個日曆天，原訂今年元月初完工，承包商已申請展延。

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