斗六火車站人行道高低不平 成絆人陷阱

2019-02-20 16:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六火車站前人行道成絆人陷阱，昨天有一名外勞提著東西走在人行道上，疑似踢到突起的地磚，整個面部朝下撞擊地面，血流如注，經民眾協助後送成大醫院就醫；民眾將消息PO到臉書上，不少民眾反映，也曾在此跌倒、扭傷腳踝，目前相關單位已拉起警戒線避免民眾進入，並將進行現況改善。

火車站排班「運將」表示，斗六火車站前的人行道設計不良，種植的行道樹種很有問題，樹根隆起導致地磚脫落，高低不平，連一旁的道路也有隆起現象，過去就曾因地磚隆起而進行改善工程，但因行道樹問題沒有解決，老問題又發生，此次意外造成主管單位重視，希望能把肇禍的行道樹移除或更新樹種，徹底根絕問題的來源，否則類似問題還是會一再重演。

斗六市長林聖爵也在臉書上回應，指與縣府釐清權責後，確定人行道是縣府工務處的工程，目前已由該處錄案改善，希望民眾仍要注意安全。

工務處在收到消息後，今天早上已請包商拉上警戒線，暫時禁止民眾進入，以避免類似意外再度發生，至於後續的改善計畫尚在討論中。

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