公園人行道太寬當車道？駕駛貪方便穿越嚇到散步民眾

2019-02-21 16:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕公園人行道太寬成車道？位在台中烏日健行北路的公13公園，與廣停六停車場相毗鄰，人行道比一般公園人行道還大，加上車阻疑似遭破壞，不但有時成為附近住戶的停車場，甚至有駕駛貪圖便利，竟長趨直入，把人行道當車道穿越，讓散步的行人受到驚嚇，住戶呼籲市府趕快處理。建設局養工處第四工務大隊表示，會與里長前往會勘，了解問題，再決定如何處理。

烏日榮泉里的公13公園，是屬於高鐵特區的新社區公園，而且旁邊還有一個廣停六停車場，整個公園空間大，而且人行道與停車場的人行道相連接，因此該公園的人行道比一般公園還寬。

不過，有住戶反映，公園的人行道竟然有車輛穿越，從健行北路直接穿越公園開到三榮十八路 讓散步的行人嚇一跳，而公園反而成為危險區。

榮泉里長何聰智表示，因為公園人行道及停車場人行道相連接，讓公園的人行道如同一大廣場，過去雖有設車阻，但不知為什麼原因，車阻倒在一旁，可能遭到破壞或被車輛撞壞。

何聰智表示，住戶都認為，該公園規劃的還不錯，但因車阻遭破壞，竟有車輛駛入，還有人當停車場，非常可惜，呼籲市府儘快把車阻修復，不要讓車輛開到公園，阻礙到住戶到公園散步的安全。

市議員吳瓊華服務處秘書林來源表示，公園規劃不錯，但都沒有維護，車阻被破壞許久都沒來修復，讓有些車輛把公園的人行步道當車道在走，而且公園內的人行道的地磚有高低落差，希望建設局趕快來處理，讓公園安全無虞。

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