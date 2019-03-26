烏日三榮路人行道障礙物重重 住戶：只能與車爭道

2019-03-26 12:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日三榮路在三榮九路至高鐵路一帶的人行道，原本就狹窄，但整條人行道竟有有線電視的電箱、路燈、道路指示牌，讓行人根本行不得，只得走馬路上與車爭道，尤其是壘球場的部份最嚴重，住戶要求市府將障礙物移除。

台電、群健公司都同意在一個月內將電箱移除，至於路燈，教育局同意將路燈退至壘球場，烏日區公所表示，會配合教育局將路燈附在壘球場網子的欄杆上。

市議員吳瓊華、三和里長楊添和與市府相關單位今天前往三榮路會勘，住戶鄭國南表示，他每天都會在三榮路慢走運動，但整條三榮路從三榮九路至高鐵路的人行道，有許多路段都行不得，尤其是壘球場的路段最為嚴重。

鄭國南表示，三榮路的部份人行道原本就狹窄，路寬只容一人通行，但卻設有台電、有線電視的電箱，甚至有路燈、道路指示牌，對很多行人而言，就必須走到道路上，但因路旁還有停車，就要走到更外圍，無異與車爭道。

鄭國南表示，加上三榮路上的車輛很多開得很快，因此行人幾乎都行走在危險的道路上。

吳瓊華表示，原本的人行道就已經很窄，已影響到住戶行走的權利，因此市府應該想辦法改進。

台電及群健公司都表示會在一個月內移走，教育局則同意將路燈退至壘球場，烏日區公所表示，由於壘球場有防止球跑到馬路上的網子，路燈太低，退至壘球場會被網子阻隔，因此會配合教育局將路燈附設網子的欄杆上，使之不會影響照明。

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