中壢銀河水岸亮點工程開工 明年3月完成大變身

2019-03-20 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府養護工程處辦理「銀河水岸亮點計畫工程」，以中壢區銀河廣場為中心，透過道路與人行道整體規劃，串聯周邊包括SOGO百貨、機場捷運、國民運動中心、中壢藝術館、公園、圖書館、六和商圈、中平商圈、中壢觀光夜市及老街溪等，今天（20日）下午舉行開工動土典禮，預計明年3月完工，透過「道路多目標改善」與「公共通行無障礙空間建設」改善人本空間，提升交通效能，營造城市便捷生活圈。

養護工程處指出，工程獲內政部營建署前瞻「城鄉建設新興計畫」補助，總工程經費2.1億元，將改善道路包含中壢區慈惠三街周邊、六和路、新生路、恩德街、復興路、新明路、元化路、中美路、中央東路及中央西路等10條道路，預計打造自行車路網4.5公里及整建4.4公里人行道，達到綠色運輸運輸系統並提供民眾友善人行空間，其中，人行道島頭設置共88處，人行道樹穴植栽改善120處，以符合既有道路養護整建及綠色生態路網建置，行道樹穴植栽改善後預計可降低38.5公斤的二氧化碳排放及降低地面溫度3至4℃。

工程範圍的特定路段將設置行人徒步區與標線人行道，並完成城市街道市容改善與建立街道幸福設施，在區域內設置導覽牌與停車資訊，規劃景觀植栽、造型座椅與路燈號誌共桿等項目；另外取得工程範圍內九和一街、慈惠三街、九和六街及恩德街周邊社區管理委員會協調，改善基地退縮人行空間鋪面改善及植栽更新，期使計畫區居民及消費者生活更便利、友善，基礎生活設施更臻完善。

市府秘書長李憲明、副秘書長黃治峯、市議會議長邱奕勝、市議員魯明哲、彭俊豪、沿線里長等人均出席動工典禮；除了人行動線的改善，工區範圍機場捷運A22老街溪站已完工的「老街溪河岸公園」，原為綠蔭不足的河岸廊道，經工務局大幅改善，挑選市府其他公共工程開發而需移除的大樹，採用全樹型移植方式移植，讓完工後的公園即有綠意盎然的都會森林，園區包含烏臼、流蘇、苦楝及朴樹等，皆為台灣原生種，讓民眾四季皆可欣賞到不同的景觀風貌。

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