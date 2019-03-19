安全上下學！新北拓寬人行道 侯友宜允諾改善10所學校

2019-03-19 10:44

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區中山路是連接鶯歌區重要幹道，由於上下班時間車流量大，加上山佳國小坐落在此道路上，考量學生安全，新北市工務局著手進行通學步道人行環境改善工程，在不減少原有車道的情況下，增加人行道使用空間。新北市長侯友宜今天到場會勘，他強調，今年新北市將改善10所學校、明年12所學校的周邊環境。

山佳火車站前的中山路車水馬龍，人行道寬度卻僅有80公分，有些路段甚至沒有人行道，路人必須注意車輛外，學童上下學時行走更是令家長擔憂，以山佳國小為例，工務局表示，人行道磚面老舊、寬度不足，還會有電桿、斜坡道被車輛違規停放等情況。

因此，工務局養護工程處重新檢討道路空間，在不減少中山路原有車道數下，增加人行道空間，總計改善1670公尺，人行道增加為1.5到2公尺，預計工程在5月底完工。工程經費約6400萬元，其中由立法委員蘇巧慧向中央爭取前瞻預算補助3200萬。學校服務的導護媽媽也說，原先小朋友行走的路都很狹小、危險，拓寬後確實不用人車爭道。

侯友宜強調，打造學童、婦幼安全的行走環境是競選主軸，要求工務局和教育局合作，將人行道上的路霸、障礙物與車輛屏除，改善新北市校園周遭通行，預計今年能新增到10所學校，明年到12所學校。

同時，侯友宜也要求交通局以交通管制，在無法設置人行空間的巷弄，針對上下學時段全面禁止車輛通行，搭配監測系統，對違規車輛開罰。

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