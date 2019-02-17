招牌違規放人行道遭檢舉 竟嗆警：你很閒嗎？

2019-02-17 19:52

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊警分局光華派出所警員昨晚9時許接獲民眾檢舉新莊區四維路212巷有違規，警員趕抵現場時，發現店家將招牌違規放置在人行道上，隨即依法舉發，沒想到店家態度消極，甚至嗆聲「你們很閒嗎」？但警方仍依法告發，事後竟還有民眾PO網批警「態度差」，但網友不買帳，支持警員強力執法。

新莊分局表示，當晚接獲民眾報案，警員到場後發現該麵線攤位違規將招牌放置在人行道出口，上前關切，未料店家竟然消極不願配合，但警方仍依道路交通管理處罰條例告發，並要求老闆出示證件，沒想到竟遭對方嗆聲：「你現在是要抓我嗎？我好怕！」甚至出言調侃：「有空不會去抓毒品、抓槍枝喔？」有民眾目擊全程還將過程拍下PO網，貼文指控取締的警員「態度差」，未料PO文引發網友一片撻伐，痛批PO文者：「不違規不就沒事了？」大力支持警員。

對此新莊分局表示，警方執法過程中可能造成不便，但仍希望民眾對於認真執勤的警員給予體諒、支持，此次取締過程中引發民眾誤解與不滿，分局將會在執勤技巧上再教育同仁。

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