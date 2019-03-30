北市抽驗清明食品 豆干絲驗出雙氧水、潤餅皮有防腐劑

2019-03-30 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕清明節即將到來，台北市政府衛生局公布108年度清明祭祀食品抽驗結果。抽驗食品共有4件不合格，包含1件潤餅皮查出防腐劑、1件豆干絲檢出雙氧水、2件花生粉黃麴毒素超標，違規食品都已下架。

台北市政府衛生局在清明節前至台北市龍山寺、文昌宮等廟宇周邊的祭祀食品販售店、市場、超市等地點進行祭祀食品抽驗。抽驗品項包含潤餅皮、豆干（絲）、豆芽菜、花生粉、素食食品、米濕製品（如紅龜粿、草仔粿）及其餡料。重點檢驗項目則是防腐劑、殺菌劑、漂白劑、黃麴毒素、著色劑、二甲基黃、二乙基黃、甜味劑、動物性及植物性成分檢驗等。

本次共抽驗40件食品，有4件不合規定，不合格率為10%。其中2件「花生粉」檢出黃麴毒素超量，不符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，總黃麴毒素分別為5.8ppb與13.6ppb，超出規範的4ppb。松山區佳香潤餅捲的「潤餅皮」驗出防腐劑己二烯酸，中山區茂億食品行（市招：天然素食）的「豆干絲（基因改造）」檢出殺菌劑過氧化氫陽性，防腐劑己二烯酸與殺菌劑過氧化氫的標準均為不得檢出。

台北市衛生局表示，這些不符規定的產品皆已通知販售商與進貨端業者立即下架，來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，將依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。經追查產品來源為外縣市者，則移請所轄縣市衛生局辦理。

衛生福利部資料顯示，黃麴毒素具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎。過氧化氫俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，食用過多可能引起頭痛、嘔吐等症狀，而且過氧化氫具有較強烈氧化力，可能造成皮膚、眼睛及腸胃道的腐蝕性傷害。

防腐劑己二烯酸又名山梨酸，是延長食品保存期常使用的食品添加物，可防止黴菌或酵母菌滋生，雖然己二烯酸在進入人體後，大部分可被分解以二氧化碳形式排出，但如果攝入較高劑量，就會對口腔與消化道產生刺激及灼燒感。

台北市衛生局呼籲花生製品製售業者，要特別注意花生等榖類食品的貯存、運輸與販售過程，並以先進先出為原則。衛生局也建議大家在選購穀類食物時，儘可能選購新鮮（製造日期最近）、包裝完整的產品，穀類食品也應該妥善保存於陰涼乾燥環境，如有發霉應立即丟棄。

豆干製品屬高水活性產品，常溫下易腐敗，應該冷藏保存於7度C以下，由於過氧化氫溶於水，民眾在烹調豆製品前可用水浸泡，讓過氧化氫釋出，並倒掉浸泡水、多加沖洗。

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