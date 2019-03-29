桃市衛生局抽驗清明應景食品 1件不合格

2019-03-29 15:17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕清明連假將至，桃園市政府衛生局了為維護民眾飲食安全，日前到全市潤餅業者、大賣場、連鎖超市、南北雜貨行及國中、小周邊商店等業者，針對潤餅皮、糕粿類及烘焙食品等食品進行抽驗，今天公布抽驗結果。桃園市衛生局表示，此次總計抽驗72件，其中1件素食食品標示疑涉不符規定，其餘71件檢驗結果均合格。

桃園市衛生局食品管理暨檢驗科長張敬崴說，這次抽驗的食品包括潤餅皮、豆芽菜、花生粉、豆製品、糕粿類、糖果餅乾、汽水及烘焙食品等，總計72件，檢驗項目為防腐劑、著色劑、甜味劑及動物性成分等，其中1件「原味太陽餅（蛋素）」為素食食品，經檢出動物性雞成分陰性，疑涉違反「包裝食品宣稱為素食之標示規定」相關規定，已移請所轄衛生局釐清。

張敬崴呼籲業者，製售產品皆應依食品安全衛生管理法規定辦理，若未依規定完整標示，依法可處3萬至300萬元；如標示不實者，依法可處4萬至400萬元。

張敬崴提醒民眾，選購食品時須看清食品標示資訊，並選擇商譽良好的店家；另外，掃墓後的祭拜食品，常溫下置放時間較長，容易孳生微生物，食用前須徹底加熱，確保食品安全。如有因消費問題或任何爭議，可撥打：0800-285000或消費者服務專線：1950。

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