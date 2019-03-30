清明連假將至 中市規劃多元交通疏運措施

2019-03-30 12:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕清明連假將至，市府今（30）日指出，高鐵4月3日至8日加開211班次，台鐵同時間也加開252班次，公有無柵欄停車場及路邊停車格清明節當日暫停收費，中橫便道4月4日至8日將增加開放通行時段，並推出「掃墓接駁專車」。

市府交通局表示，高鐵4月3日至8日加開211班次列車，包括南下105班、北上106班，並提供3至5節自由座服務；台鐵4月3日至8日，全線加開各級列車總計252列次；國道客運業者將視情形加開班次，以因應清明連假返鄉、出遊人潮。

方便大梨山地區掃墓祭祖，中橫便道4月4日至7日開放5個時段通行，分別為7時、10時、12時、14時及16時30分；4月8日開放4個時段，7時、10時、12時、16時30分；市府並協調豐原客運865路公車增班，以利農產品運銷、觀光及居民通行。

交通局指出，為方便民眾掃墓，市府援例在豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等五區啟動「掃墓接駁專車」，週休及清明假期免費接送民眾往返墓區，服務至4月5日。各區掃墓專車接駁點、開駛時間及搭乘方式如下：

豐原區上午6時至12時在區公所旁育德街搭乘，后里區上午7時至12時在中科管理局停車場搭乘，太平區上午7時至13時在第一花園公墓管理室旁停車場搭乘，沙鹿區上午7時至16時在中山路示範公墓路口搭乘，霧峰上午6時至16時在中正路144巷口搭乘。

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