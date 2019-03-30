風起雲湧！ 台師大學生社團發起轉台假新聞連署

2019-03-30 10:00

〔記者林曉雲／台北報導〕繼台大、政大等大學學生拒絕假新聞行動之後，國立台灣師範大學暗暝合作社發起「轉台假新聞、守護真自由」連署活動，學生們且將向附近餐廳表達拒絕收看假新聞和假新聞台的想法，鼓勵參與連署者以自主轉台的實際行動，守護真自由。

發起連署學生表示，來自中資的假消息、假新聞在台灣層出不窮，不僅違反人們溝通時最基本的真誠、真實，更傷害了民主運作最基礎的信賴原則，而台灣從LINE群組、各社交媒體，甚至最應追求新聞真實和國際高度的新聞台，都已成為公然業配、造神、升高社會對立的「造假台」。

為此，台師大暗暝合作社決定發起「轉台假新聞、守護真自由」連署活動，凝聚師大人的共識，之後他們將使用連署名單向幾個單位表達學生的想法：一、向各餐廳表達學生拒看假新聞、假新聞台的想法。二、向師大附近餐廳表達學生拒絕收看假新聞和假新聞台的想法。

連署強調，以「表達學生想法」為訴求，同時鼓勵參與連署者以「自主轉台」方式實際行動。暗暝在收集連署名單後，也會和店家溝通，嘗試讓店家瞭解學生想法，建立溝通管道。

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