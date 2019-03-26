盼市場機制淘汰 台大學生會長：本人確實拒看中天、中時

2019-03-26 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕日前台大發起禁播中天新聞台的票選活動，至今已逾4000人連署，台大學生會昨（25日）和校內餐廳達成共識，讓學生可以自由選擇收看的頻道；台大學生會長吳奕柔表示，她本人確實拒看中時、中天，但斷然要求台大校內禁播特定新聞台，有傷台大自由、民主的校園風氣，不如藉由同學的自由轉台、校內市場機制的自然淘汰。

吳奕柔昨晚於臉書發文，表示台大學生在網路上發起「不得以餐廳電視機播放中天新聞台」活動，大抵可分為三面向。首先，經學生會爭取自3月起同學可自由轉餐廳的電視台；其次，台大禁播中天電視台恐箝制校內言論自由；最後，學生公投可拘束學生會但無法實質影響校方，校方也無法源依據禁播中天。

吳奕柔表示，自韓流過後，中天新聞台播報了許多「驚為天人」的報導，包括捧中國熊貓可愛；稱台灣石虎有攻擊性、在新加坡護航韓國瑜、偷拍駐星大使手機等假新聞，造成台大學生不滿，而校內餐廳又時常播放中天新聞台，使新聞台選擇上不成比例，讓學生反感。

吳奕柔承認，身為台大學生會長，不時被中時撰寫過於誇張且偏頗的新聞，加上近日中天、中時系列不斷稱功頌德特定的政治人物，無法看出其新聞倫理與媒體專業的情況下，「我本人確實拒看中時和中天」；但她認為，斷然要求校內禁播特定新聞台，反而有傷台大自由民主的校園風氣，不如藉由同學的自由轉台、校內市場機制的自然淘汰，讓不具備媒體倫理、大量播報假新聞的新聞台在台大自然地消聲匿跡。

吳奕柔表示，面對中天較為情緒式、意識型態式的進行不實或偏頗的報導，「我想情感上許多人都看不下去中天的報導，包含我。面對播報假新聞、偏頗報導的新聞台」，她認為，台大校方有無合理之權限直接在校內禁播中天，是有所疑義的，但實質去檢舉、拒看、轉台，可以貫徹的有更多可能，並一同守住台大自由、民主、多元的學術殿堂。

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