看不下去！台大生發起拒看中天新聞 已近4千人支持

2019-03-25 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕3月22日下午一位台灣大學學生代表於「NTU台大學生交流板」臉書社團建立投票活動，以「學生會應積極要求校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」為旨，調查學生意見，亦不排除發起正式校園公投，至今（25）日已逾3600人投下支持票。

綜合媒體報導，一名台灣大學社科院學生代表於3月22日下午於台大學生臉書交流社團「NTU台大學生交流板」建立票選活動，認為「學生會應積極要求校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」，並詢問社團內學生意見。

據該名學生代表所提出的理由，指控中天新聞台近日所引起的爭議，「已嚴重逾越媒體應有的角色」，除了長期為人詬病的偏頗報導之外，近日又傳出「收視費」之疑慮，並指出公平交易委員會已經介入調查。

台大學生會會長吳奕柔今日接受媒體採訪表示，可以理解同學對假新聞及違反新聞倫理的憤怒，但台大校園講求民主、保障言論自由，擔心如果單方面禁播，可能變相是一種箝制。她說學生會已與校內餐廳溝通，讓學生可以自由選擇收看的頻道，若學生仍堅持發起公投，學生會亦尊重。

根據台大學生會之法規，發起學生公投的連署門檻為學生數之3％，約1000人。至25日凌晨止，對該社團貼文中投下支持的人數已逾3600人。

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