發動拒看中天連署 台大生首發聲：不願姑息收視壟斷媒體

2019-03-28 16:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕1名台大學生日前發起「禁播中天」電視台的活動，並在臉書學生交流版上獲4千人響應連署，引發各方爭論，該名學生為避免遭肉搜，匿名透過學生代表投書，首次闡述事件緣由，並認為主因在於：「不願姑息」，控訴違反閱聽人供需關係、用收視壟斷市場的媒體，不配尊重。

該聲明來自「禁播中天連署發起人聲明與釋疑」，內容稱，自己在22日下午，在台大學生的交流版上發布票選活動，表達對中天新聞台報導偏頗及收費爭議不滿，號召校內千人公投，禁止校內電視全面禁播中天，獲近4千人支持，也被媒體關注。

但，事件後來呈現兩極，正反雙方皆有誤解，盼透過聲明澄清；但因有人將該名學生貼上「職業學生」標籤，為避免被肉搜，目前該生已將臉書帳號關閉，並透過學生代表，發出個人聲明。

該生認為，禁播中天不會違反言論自由，想看中天者仍可透過其他管道收視，但多數學生在餐廳不願收視，同時強調發起禁播中天並非台大學生心胸狹隘，而是該台有散布假訊息、付費綁收視等爭議，日前已遭NCC開罰，「一個擺明說謊的人，要容許他繼續欺騙嗎？」認為其違反閱聽人的供需關係，也試圖用收視費來壟斷市場，不能姑息。

「我們的訴求，是希望能有優質、不受特定利益綁架的媒體。」該生強調，媒體恐有偏頗，但中天許多報導都跌破尺度，才會引來台大學生普遍厭惡、群起抵制，若泛綠媒體發生同樣程度的爭議，相信台大生身為理性的閱聽人，也一樣會嚴厲抵制。

該生最後呼籲，「我們不用同意對方的立場，但唯有願意不再貶損彼此時，民主制度才能良好運作。」

聲明全文如下：

#禁播中天連署發起人聲明與釋疑

3月22日下午，我在臺大學生的交流版上發佈一則票選活動，表達對中天新聞台報導偏頗，以及收視費爭議的不滿，並號召1000名同學發起校內公投，要求校內電視全面禁播。此言一出，就引起校內同學廣大的迴響，截至目前已將近四千人表示支持。而媒體也迅速關注此事，「台大生發起拒看中天」的斗大標題，出現在各大媒體網頁上。

輿論則呈兩極化的狀況。在部分社群當中，台大生被譽為具獨立思考能力的年輕人；八九民運的領袖王丹更在臉書上發文表示，「到了太陽花再度綻放的時候了！」有人則大力批評，質疑此舉違反言論自由、支持的學生不具有代表性等等。更有人毫無根據，就將我貼上「職業學生」標籤；我也正是為了防止被肉搜攻擊，暫時將臉書關版。

針對此事，正反雙方皆有誤解。

在此希望能解釋我的想法，並澄清一些問題。

【言論自由】

不只外界民眾，許多校內同學都指出，此舉可能侵害言論自由。禁播中天會不會侵害言論自由？我認為，必須先達到三個要件。一、必須有一方有訊息想傳達。二、需要有另一方在能自由選擇的狀況下，會願意聆聽。三、需要由第三方在侵犯前兩方權利的狀況下，阻礙或終止他們的訊息交流。顯然中天新聞台有訊息想傳達，但我認為其他兩項都不符合標準。

本案討論學生餐廳的電視機，其收看者為餐廳消費者，即本校學生。「自由轉台」的現行制度更明確指出，選台的權利屬於學生。然而在靦腆怕事的華人文化下，敢索取遙控器進行選台的同學不多，可能會像政大一樣，少數「人不要臉天下無敵」的人士長期霸占選台權。因此由全體學生進行投票，我認為是最符合收看者需求的決定方式。

若有少數同學希望觀看中天新聞台，我們有侵害到他們接收言論的自由嗎？我也認為沒有，這涉及第三項要件的討論。由於學生餐廳的電視機具稀少性，不論播放哪一台，皆可能造成有人無法觀看自己希望的頻道，不播放中天新聞台也成為多數人的最大公因數。在物質充裕、科技發達的二十一世紀，餐廳電視也只是眾多收看方式的其中一種，想收看中天新聞台的學生（若他們存在）也找得到其他收看的方式。

【心胸狹隘？】

許多人會擔心此公投的宣示意義，是否代表台大學生心胸狹隘，容不下與自己不同的想法？其中一則留言生動表達：「那些綠色大學生 只要看到OOO（某地方首長）那麼努力拼政績 他們就想洩肚子哪有胃口吃飯」。我自己也有深思，以開闊胸襟、學術自由聞名的台大，以「禁播」某電視台表達反對，會不會反而傷害校譽？

若今天我們反對中天，單純是因為報導偏頗的問題，則個人層面的拒看，或許比禁播來得合適。然而中天新聞台的爭議，並非只來自它的立場：散佈假訊息、收視費等惡行，都已遭到政府獨立機關調查或開罰。我意識到，這早已不是「開放胸襟」的範疇。

一個擺明說謊的人，要容許他繼續欺騙嗎？

很抱歉，這不叫開闊胸襟，這叫縱容。

一家違反與閱聽人的供需關係，試圖以收視費等方式壟斷市場的媒體，我們還要以對媒體的尊重對待它嗎？

很抱歉，這不叫尊重，這叫姑息。

【過度解讀】

我了解許多反傾中的朋友，都非常忌諱於它親中的立場。因此當看見抵制中天的事，就很直覺地認為，台大生反對中天的原因即是如此。綜觀取支持立場的網友、媒體甚至政治人物，許多都將這個事件包裝為「台大生反傾中」。的確有這樣的元素存在，但我還是希望大家能注意到我們最核心的訴求。

我們的訴求，是希望能有優質、不受特定利益綁架的媒體。所有媒體都可能會有偏頗的狀況，但中天新聞台在近日的許多報導，都跌破許多原先設定的最低尺度，才會引來同學們普遍的厭惡，群起抵制。若泛綠媒體發生同樣程度的爭議，我相信台大學生身為理性的閱聽人，也一樣會嚴厲抵制。

最後補充一點個人觀察。王丹將此連署視為「太陽花再度綻放」的徵兆，恐怕有過度解讀的問題。在手機上按下「支持」花不到兩秒，是再輕鬆不過的事。而願意長時間投入抗爭，爭取社會改革（如王丹當年領導八九民運）的人，自太陽花學運結束以來一直都在縮減中。雖然同學願意一起抵制中天，是一件值得鼓勵的事，但也鼓勵大家若有機會，能更深入的參與社會改革，對社會的面貌肯定會有更全面的認識。

【貶損】

許多立場相左的網友，都說抵制中天的同學是「職業學生」。儘管他不知道我們是誰，僅看過區區幾字的新聞標題，卻能深信不疑地提出如此強烈的指控。為什麼會有這樣看似不理性的言論出現？多年來的社會心理學研究，對於此現象給予清楚的解釋。

人，生來就有自我辯解的需求。自我辯解使人能夠活得更有自信也更快樂，但也可能產生不理性的行為。當人遇到一個事件威脅他的認知時，可能會不自覺地扭曲此事件，以維護自己在心中的形象。因此當遇到立場與自己不同的人時，可能會透過否定對方的理性（他肯定被洗腦）或正當性（他肯定是收受特殊利益）來貶損對方，來維護對自身立場的信心。

由於他們無法理解，為何一個理性思考的人會與自己持有不同立場，努力挽回此認知失調的他們，成為「職業學生」、「民進黨洗腦」等謠言的溫床。不只在台灣，近年各國民主倒退的背後，都有信任感被侵蝕的問題：人們不再信任不同立場的人，具有足夠的理性或正當性能行使公民權，分化與極端化的潮流也隨之撲面而來。

因此，在最後呼籲大家：我們不用同意對方的立場，但唯有願意不再貶損彼此時，民主制度才能良好運作。

以上。

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