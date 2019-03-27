NCC罰100萬元被轟太少 鄉民製「韓天新聞報導集錦」

2019-03-27 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今（27）日針對《中天新聞台》做出的2則虛假、怪力亂神新聞開罰共100萬元，民間聲浪普遍認為「罰太輕」，批踢踢實業坊鄉民對此製作「韓天新聞報導集錦」，希望NCC能加以徹查。

《中天新聞台》被NCC開罰100萬元的消息傳入PTT後，有鄉民立刻製作「韓天新聞報導集錦」，當中包括此次被開罰的「異象？！三市長合體，天空出現『鳳凰展翅』雲朵」新聞，NCC接獲民眾對此檢舉「怪力亂神」，經外聘的學者專家審查後，認為違反衛廣法第27條第3項規定，違反公序良俗、沒有經過事實查證，決定罰40萬元。

「韓天新聞報導集錦」中，還有備受爭議的「『韓流』強襲！澳門今天只有16度，民眾稱奇」新聞，以及與事件主體無關的「『韓流』發威助攻！《包子》奪奧斯卡最佳動畫短片」新聞，PO文鄉民表示，「特別把網路上收集經典截（擷）圖，提供給大家參考參考，證明韓天電視台有多麼的愛韓主席」。

其他鄉民們看完文章後，均感到相當誇張，紛紛留言指出「統戰的都游過去好不？」、「韓國瑜打噴嚏和走樓梯也要報導，下次乾脆報導他拉多少條屎好啦」、「會看這種新聞不轉台的大概都低能兒或看笑話」、「爹親娘親都不如韓市長親」、「現在是在文化大革命嗎」、「韓導放個屁也是在為空氣品質做淨化」。

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「韓天新聞報導集錦」傳送門

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