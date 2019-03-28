中南部高溫達32度 明起鋒面報到、東北風增強轉涼

2019-03-28 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕今日風向偏南風，水氣不多，清晨天氣舒適到稍涼，氣溫約在20度上下，白天高溫則會比昨天更高，預計各地高溫皆可達30度以上，中南部更可達到31、32度。紫外線指數也偏高，提醒民眾外出活動注意防曬並多補充水分，另外日夜溫差大，請依據氣溫變化適時調整衣物。

今日空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門及澎湖地區為「普通」等級，中部以南局部地區在午後臭氧濃度易上升達橘色提醒等級；北部空品區位於下風處，污染物易累積為「橘色提醒」等級。

紫外線指數部份，基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣、高雄市、屏東縣等10縣市的紫外線指數達「過量級」，其他縣市則都是「高量級」。

週五（29日）鋒面通過及東北季風增強，週六（30日）東北季風影響，北台灣的氣溫逐漸下降，各地降雨機率提高，尤其週六水氣較多，全台都有可能降雨，提醒大家外出記得攜帶雨具。

下週日至下週二（31日至4月2日）東北季風持續影響，中部以北及東北部天氣較涼，南部地區及花東早晚也頗有涼意。這段期間水氣由多轉少，下週日受華南雲雨區東移影響，各地易有斷斷續續的降雨，雨勢有時會較為顯著；下週一開始轉乾，降雨範圍逐漸縮減，剩下東半部、北部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 31 21 ~ 31 24 ~ 29 21 ~ 29

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