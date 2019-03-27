好天氣剩1天！明天各地高溫破30度 週五起變天降溫

2019-03-27 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕明天（28）各地天氣溫暖，白天高溫達30度，但週五到週日北部、東部、南部靠山地區是有雨天氣，週日、週一將有冷氣團南下，民眾要多把握週四的溫暖好天氣。

中央氣象局預報，明天大氣環境與今天類似，吹偏南風，水氣不多，比今天更熱，各地預計都能達30度以上，紫外線指數也偏高，外出活動注意防曬、多補充水分。另外，金門、馬祖、澎湖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，往返離島多留意航班資訊。

天氣風險公司說，新的鋒面雲系明天起通過北台灣，中部以北、東部為降雨天氣；週日受華南水氣南下影響，除了北、東部繼續下雨，南部也會有零星降雨；週日、週一則有冷氣團南下，低溫來到14度。

溫度方面，明天各地清晨舒適到稍涼，氣溫20度上下，但白天則可破30度，要留意溫差；北部約20至31度，中部約20至32度，南部21度至32度，東部約20至31度，連江縣16至23度，金門19至26度，澎湖22至27度。

紫外線方面，明天基隆、宜花東、雲嘉、高屏地區和澎湖是過量級，其餘地區是高量級。

空氣品質方面，明天花東地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門及澎湖地區為「普通」等級，中部以南局部地區在午後臭氧濃度易上升達橘色提醒等級；北部空品區位於下風處，污染物易累積為「橘色提醒」等級。

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