暖熱到週五！週末大陸冷氣團來襲 最低溫下探12度

2019-03-27 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕今明兩天各地晴時多雲，西半部高溫皆超過30度，氣象專家吳德榮表示，週五（29日）及週日（31日）有兩波鋒面接連到來，次波帶來的冷空氣較強，將有達「大陸冷氣團」的機率。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天各地晴時多雲，西半部白天暖熱、早晚微涼，北部高溫約30度左右，中部亦為30度，南部則可升至32度，東半部地區在29度左右。他說，週五上午前各地維持晴朗穩定，明天各地高溫還會再提升1至2度。

吳德榮表示，週五下午起第一波鋒面抵達，中部以北氣溫開始下降並轉有局部短暫雨，週六（30日）鋒面雖減弱但未離開，局部短暫降雨範圍擴大至南台灣，中部以北仍為濕涼。

吳德榮指出，週日（31日）第二波鋒面來襲，鋒後強冷空氣接踵而來，各地皆有降雨機率，天氣更為濕冷，影響期間以下週一、二（4月1、2日）清晨氣溫最低，北市低溫都有機會降至14度以下，代表未來這波強冷空氣有可能達到「大陸冷氣團」的強度。

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