讀台大沒資格當韓粉？韓國瑜後援社團封鎖所有台大生

2019-03-27 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕台大、政大等校學生發起拒看中天行動，引起社會熱烈迴響。但韓粉們對大學生抵制中天新聞台有所不滿，紛紛留言砲轟台、政大學生。昨（26）日下午更有韓粉在臉書社團「2020韓國瑜前進總統府」貼文，表示將拒絕並封鎖所有台大學生的入社申請，畢業或在學皆然。

日前台大、政大均有學生發起不同形式的拒看中天行動，社會上也有網友自發的「轉台運動」深入民間、遍地開花。然而韓國瑜支持者們對這些行動感到強烈不滿，認為中天新聞是「最公正的新聞台」、「台灣媒體的良心」。

昨（26）日下午更有韓粉在臉書社團「2020韓國瑜前進總統府」發表貼文，通知管理員和版主們，即日起至2020大選當天，「所有台大的學生，不管畢業或是還在學，一律拒絕加封鎖」，如有其他大學的學生，也需要審慎評估，不隨意放行。

網友得知這個消息嘲諷道：「台大生不能當韓粉了（哭）」、「不能當韓粉台大國際排名一定下滑」、「喜聞樂見」、「可是這個世界上笨蛋佔大多數啊」。據本報了解，該臉書社團設定為公開，即使不申請入社也看得見所有貼文和留言。

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