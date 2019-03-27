網友製圖 秒懂韓國瑜簽「MOU」和「訂單」的差別

2019-03-27 11:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜前往中港澳訪問，宣稱簽下價值53億的農漁水產及加工品、花卉的「MOU」（備忘錄），為了讓民眾了解「MOU」和「訂單」差別在哪，網友紛紛大搞創意，透過簡單的製圖，「秒懂」 兩者差異性為何。

先前高市府傳出要邀請好萊塢巨星阿諾史瓦辛格到高雄演講，但事後卻以「預算不足」為由排除阿諾造訪高雄，網友指出，這個案例就是典型的「MOU」；也有網友翻出女星張鈞甯答應要替高雄代言的新聞畫面截圖，但迄今仍未有進一步消息，這也是所謂的「MOU」。

不過，網友們也用資深女星白冰冰舉例，指免費替高雄代言的她，就是真正落實的「訂單」，與「MOU」是不一樣的概念；多張製圖PO網後，果然引起網友共鳴，直說「簽了一堆MOU，根本連我家廁紙都比不上」、「 中國人的合約條款都是歷史文件」、「MOU只是意願書。意思是：老子有跟你買東西的意思；但老子買不買你管不著。不是合同。大家不要被韓國瑜騙了」。

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