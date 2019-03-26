跟進台大政大學生抵制中天？ 師大學生會這樣說

2019-03-26 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕針對台大、政大學生傳出抵制學生餐廳播放中天新聞一事，師大學生會在今天（26日）中午於臉書發出聲明表示，不會抵制特定媒體頻道，而是希望可以輪流播放讓大家有選擇的權利。

師大學生會表示，有關近期學生反映學七餐廳播放中天新聞一事，以及近日台大、政大學生發起抵制一事，說明如下：上週學生會權益部已前去與商家溝通，目前均有調整，分別為一、中式自助餐，商家在學生會前去溝通前，因已有學生反映，已自行改播電影台；二、早餐店，原商家表示TVBS新聞收訊較好，但自昨日觀察也改播其他新聞；三、西式餐廳，原先就有三台電視，其中新聞台部分，老闆亦允諾將輪播不同新聞頻道。

師大學生會也提出三點立場：「一、不會去抵制特定的新聞媒體，保有校園內言論及新聞自由。二、保障學生作為閱聽人的權益，請各商家尊重學生頻道選擇自主。三、鼓勵商家每天輪播不同頻道，呈現多元的新聞觀點與聲音。」

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