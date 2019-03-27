不滿台大生發起拒看中天 韓粉狂罵護航網友超傻眼

2019-03-27 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕近日有台大學生在臉書發起拒看中天新聞的投票活動，引發不少迴響，傳出政大學生也跟進，在臉書呼籲同學搶回電視遙控器，不讓校外人士故意把學餐電視轉至中天。有韓粉聽聞消息後氣得在臉書粉專「韓國瑜後援會」開砲，批評「原來台大出智障」，還有人揚言「拒讀台大政大」。

最近有台大學生以「學生會應積極要求校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」為旨，調查學生意見，在臉書社團「NTU台大學生交流板」發起投票活動，目前有超過4000人投支持票。另外，也傳出政大學生餐廳電視經常被一名校外人士硬轉到中天，學生同樣不滿，在臉書呼籲同學們一起搶回遙控器反制。

對此，臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」貼出多張韓粉在「韓國瑜後援會」，留言砲轟台大的截圖，有韓粉留言「難怪越來越多人看不起台大」、「自以為讀台大了不起嗎，讀書學來批鬥，台灣教育很失敗」、「原來台大出智障」、「拒讀台大政大」、「以這些台大學生智商 轉幼幼台」、「亡國之校我還真不恥去」。

甚至還有韓粉說「台灣媒體的良心是中天」、「中天是公正的新聞台」。對此，「肯腦濕的人生相談室」感嘆，「笑歸笑，這些人（韓粉）都會去投票」，其他網友也留言，「這些韓粉還好嗎，留言讓人超傻眼欸」、「看到這群崩潰的樣子真是好爽」、「這就是有讀書跟沒讀書的差別。」、「自己被媒體洗腦還說利用學生控制媒體，笑死XD你們連轉台的良知良心都沒有呢」、「人就是不讀書，不思考才會變成這樣」。

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