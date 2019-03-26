風向變了！週三全台晴朗溫暖 週五鋒面再報到

2019-03-26 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明（27日）受東北季風減弱影響，加上風向漸轉為南風，各地天氣相當穩定，大多維持多雲到晴，中南部高溫可破30度至32度，僅東半部地區有零星短暫雨，提醒當地民眾外出記得攜帶雨具。

天氣風險公司指出，由於風向轉變為南風，氣溫明顯回升回暖，白天甚至會覺得熱，可以薄長袖及短袖搭配穿搭，不過早晚偏涼需適時添加衣物。穩定天氣預計可持續到週四，建議民眾可以把握晴朗穩定天氣外出或洗曬衣物，週五鋒面雲系再南下，北部及東半部地區會再轉為有雨天氣。

氣溫方面，明天白天北部及東半部高溫達27、28度，中南部高溫可達30至32度，不過早晚仍較涼，各地低溫約18至21度，西半部日夜溫差較大，提醒留意氣溫變化並適時調整衣物。

紫外線方面，明天高雄市、屏東縣、台東縣及澎湖縣為過量級，其他縣市均為高量級，提醒民眾做好防曬，10至14時最好不在烈日下活動。

空氣品質方面，明天中部地區為「紅色警示」等級，宜蘭、馬祖及澎湖為「普通」等級，花東地區為「良好」等級，其餘地區為「橘色提醒」等級。

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