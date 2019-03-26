今起3天晴天但有霧霾 彭啟明：西半部有區域恐達紅害

2019-03-26 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕今（26）日台灣附近降雨趨緩，各地陽光露臉、氣溫回升。氣象專家彭啟明指出，今天開始連續三天的好天氣，週三、四有機會超過30度，但得注意空氣污染，必須等到週五鋒面南下才會改善。

彭啟明表示，相較昨日鋒面通過，今天有較乾燥的東北風，清晨溫度較低，北部空曠地區約15度，市區約17-18度。今天開始將有連續三天穩定的好天氣，白天高溫北部約23-25度，南部可以到25-28度，到週三、四時有機會超過30度，至於週四是否會出現如春分時的異常高溫則有待觀察，預期是機會不高。

然而，這三天的空氣污染是一大問題，目前南部大氣穩定，高雄屏東區域已經到敏感族群不健康等級，今天可能會再轉差。而週三、四改吹南風，霾害也會北漂，整個西半部空氣會變得相當差，有些地方甚至到達紅害等級，預計這次的空氣污染要到週五才會改善。

彭啟明提醒，這幾天水氣多，霧相當大，影響到能見度，未來幾天也有霾，這些都會影響到能見度，但特性差很大，一個是天氣因素，一個是空氣污染、是大家造成的共業，可以多留意其中的差別，多增長些知識。

彭啟明指出，週五有道鋒面從長江流域附近南下到台灣，雨勢比上週的鋒面略大，要到週六下半天才會緩和，後續也有福建廣東的雲系接近，週五、六、日的天氣較不穩定，主要影響區域是北部東部，但東南部也有偶陣雨機會。此外，下週一二後面有東北風天氣，有機會下探至15-16度。

整體而言，這週天氣變化的特性與節奏和上週很像，但溫度與降雨強度上有些不同，但晴雨天氣各占一半，建議活動安排或洗曬衣物，要多注意氣象預測，才不至於受到干擾。

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