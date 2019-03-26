貢寮鮑每斤300元是假新聞？吳勝福：是事實，願負法律責任

2019-03-26 15:53

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市鮑魚生產合作社理事主席吳勝福昨天向本報反映，指今年「貢寮鮑」的價格從每台斤400元暴跌至300元，原因是「中國鮑」以6.8倍的數量傾銷來台，打亂國內市場價格，行政院長蘇貞昌今天下午到產地現勘，貢寮區漁會理事長陳國光、總幹事林麗美說，每台斤300元是假消息、假新聞，他們賣的是每台斤360元；農委會主委陳吉仲也說，是跌到360元，不是300元，兩者間對漁民收益差很大。

對此，吳勝福說，每台斤300元是產地賣給大盤、貿易商的價格，貢寮漁會說的是後端貿易商賣的價格，「這個差價你要如何去追究？如果產地不是賣這個價格，一定負起該負的法律責任，如果有說謊行政院可以來告我。」

陳吉仲指出，最近有不同媒體在報導農產品價格，可是跟實際上差異很大，貢寮漁會講貢寮鮑可賣到每台斤360元，可是媒體一報300元，通路商就會用這個價格來買，造成漁民很大影響，媒體在報導農產品資訊時，一定要向相關單位查證，以免影響農民收入。

「你可以賣每台斤500元，但會有人來買嗎？」吳勝福說，去年8月產地批發價還有每台斤450元，現在跌到300元，看到貢寮鮑養殖業者真的很辛苦，貨賣不出去，他才會向本報反映此事，今天不是為了出風頭，是希望政府官員重視，不要讓中國鮑傾銷到台灣來，留點空間，讓在地業者能生存。

「我既然敢跳出來講，就願意負責！」吳勝福說，只要能把事情解決，誰的功勞都可以，能幫助業者最重要，很多官員都心知肚明，業者夾在中間，也不敢開口，結果今天院長來，漁業署、農業局都不讓他講話陳情，SOP都安排好，我走到哪裡，警察就跟到哪，怕我鬧事，不想讓警察難做人，我就先回去了，結果竟然說是放假消息，這口氣實在難以嚥下去。

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