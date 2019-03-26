中國鮑傾銷 蘇貞昌：貢寮鮑產期限制活體、冷凍鮑魚進口

2019-03-26 15:05

〔記者林欣漢／新北報導〕「中國鮑」以量大、低價傾銷來台，造成本土新北市的「貢寮鮑」嚴重滯銷，行政院長蘇貞昌今天下午到貢寮現勘，指示以後每年11月到隔年3月的貢寮鮑產季，限制國外的活體、冷凍鮑魚進口。

蘇貞昌指出，今天是來貢寮向養殖戶加油，他們努力為台灣拚經濟，非常辛苦，希望國人對自己國家產品有信心，不受國外不良產品影響。貢寮鮑產季固定，未來每年11月到隔年3月將限制活體、冷凍鮑魚進口，限制國外傾銷的不當行為，以免在地養殖業無法存活。

蘇貞昌責成食藥署、農委會、關務署等單位，務必加強檢驗，就像對大閘蟹的檢驗方式，進口的相關活體、冷凍罐頭等食品，務必嚴查嚴辦；境外進口如有走私等不當，海巡、海關嚴格把關，維護正當業者的權益。

近來有假消息影響，以至於消費者、批發商受到困擾，農委會先用每斤400元價格購買貢寮鮑，蘇貞昌呼籲媒體報導前向相關單位查證，以免影響業者價格生計。

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