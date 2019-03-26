菜鳥員工竟比老鳥優先請調回鄉 台鐵認有處理瑕疵

2019-03-26 14:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕具備環島路網的台鐵，許多員工都是離鄉背井在工作，不少人都希望能夠調回家鄉附近，民國104年鐵路特考進入台鐵員工，都是要工作滿3年才能申請調動，但105年起修改相關規定，新進員工只要工作滿1年就可申請，使今年3月發生「晚進入菜鳥比老鳥優先申請調動」的現象，此情況也引發員工不滿。台鐵產業工會已發文要求台鐵改正。台鐵局表示，確實有個案處理瑕疵，後續會進行改正處理。

一位在花蓮工作的台鐵員工表示，他因為家在高雄，當初考入台鐵完成受訓時，要到花蓮工作，特別在座談會上詢問時任台鐵副局長鹿潔身，關於申請調動的問題，當時鹿潔身有保證105年後進入台鐵的員工，要申請調動時會排在104年以前的員工後面。但今年去年底卻有一批105年進入台鐵員工已申請調動，並於今年3月正式調走。該名員工表示，認為這跟晚進員工沒有關係，是台鐵制度方面出現很大問題，但他講到這個議題時，特別提到他進入台鐵時小孩才3歲，成長過程的小班、中班、大班都沒參與到，現在小孩一眨眼就要念國小了，他真的很想調回去。

台鐵為作業方便，每年6月、12月可受理請調，台鐵產工表示，民國104年特考進入台鐵的員工，當時規定要工作滿3年才可請調其他單位，但105年已修改規定，滿1年就可申請請調，該批員工105年底報到後，107年就能填寫調動系統請調，但104年特考進入台鐵員工，卻得等到今年3月後才能申請，即便屆時馬上填，但也比105年晚申請，預估約有60人受影響。

對此，台鐵產工建議對104年、105年特考進台鐵員工設立過渡期條款，暫緩調動作業，全面清查現有職缺，待104年同仁進行登記後再次檢視順位依序分發；另外，呼籲台鐵局開放調動系統，讓員工每月都能進行登錄。

台鐵局表示，台鐵請調制度上，的確在民國104年過渡到105年的相關請調制度有改變，內部也有開會擬定原則，105年特考員工請調不能比104年快，目前都是按照該原則在做；但因105年員工請調作業上有個案處理上略有瑕疵，台鐵將會更正，會按照原則處理。

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