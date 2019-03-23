台鐵蒸汽火車仲夏寶島號來了 將載旅客漫遊花東縱谷

台鐵蒸汽火車仲夏寶島號來了 將載旅客漫遊花凍縱谷。（圖：台鐵局提供）

2019-03-23 11:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵由CT273蒸汽機車牽引的仲夏寶島號，將再次行駛在花東縱谷，台鐵局表示，為推廣鐵道旅遊，將於6月29日、7月6日及7月12日，將分別開行三梯次3天2夜郵輪式列車行程，當中皆會有仲夏寶島號帶著旅客從台東出發漫遊花東縱谷，沿途停靠秘境小站山里車站、池上車站，及以穀倉意象設計的最美小站「富里車站」後，抵達終點站玉里站的行程。台鐵局表示，三梯次行程皆於4月1日上午9點開賣。

CT273屬於台鐵CT270型蒸汽機車，與日本C57型為姐妹車型，在日據時期擁有「速度之王」美名，承載許多台灣鐵道的歷史記憶。台鐵局表示，國寶級蒸汽機車牽引仲夏寶島號行程，預計將吸引大批鐵道迷朝聖，暑假期間欲安排親子行程的民眾要把握機會，一起來感受復古鐵道的迷人風情。

除經典蒸汽火車的體驗外，郵輪式列車行程還會帶旅客欣賞花東綠野平疇美景、去獵人學校學習原住民傳統技藝、瑞穗牧場貼近可愛乳牛群、花蓮人氣貨櫃星巴克特色體驗等。台鐵局表示，為便利民眾及早安排假期，每趟行程售票日期特別提前於出發日3個月前開賣，3梯次「仲夏寶島號」售票日期同時在4月1日上午9點同步開賣，有關訂票及詳細行程資訊，可上台鐵局郵輪式列車網頁或洽協力廠商易遊網旅行社查詢。

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