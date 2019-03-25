全台僅存「解憂號」 屏東開特展

2019-03-25 15:41

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台鐵的藍皮普快列車，目前全台僅剩下一班在南迴鐵路行駛，儘管沒有冷氣、站站停，甚至開得比區間車還要慢，卻吸引國內外鐵道迷朝聖，更被知名旅遊作家劉克襄形容為「解憂列車」，在南迴鐵路電氣化工程完工後，藍皮普快列車預計將會走入歷史，屏東縣文化資產保護所特別把高屏舊鐵橋屏東端旁的五節藍皮車廂，改造為微型博物館，將從3月29日起展開為期3個月的特展。

藍皮普快硬邦邦的座椅及轟隆隆的運行聲，斑駁的老車廂中有著一股舊氣味，就像穿越時空走進時光之旅，除了充滿歷史感，藍皮普快也是台鐵各車種中，唯一可以開窗的列車，雖然列車上沒有冷氣，但開窗後海風山風灌進車廂，就像與大自然一同呼吸，迎面而來的無敵美景，可以先後眺望台灣海峽及太平洋，是這班列車的獨特魅力。

屏縣文資所指出，為了重現屏東這塊土地的火車歷史，文資所將舊鐵橋旁超過半世紀的五節藍皮車廂加以改造，第一節為「長長的鐵軌 甜甜的記憶」，敘述高屏溪舊鐵橋與屏東糖業不可磨滅的記憶與連接，第二節為「浪濤與山風的合唱」紀錄藍皮火車的來龍去脈，第三節為生態車廂，第四節為咖啡座車廂，第五節為影像與新詩的邂逅。

「解憂號」魅力無限，除了靜態展，文化處也將在4月16日及5月3日分兩梯次舉辦免費搭乘活動，並由作家劉克襄帶隊解說，火車之旅一開放報名立即秒殺；屏東縣凌雲國小在上週也以凌雲家庭日為主題，舉辦「藍皮普快一日遊」，帶領學童與家長共同搭火車，並舉辦系列火車童詩寫作、高屏溪舊鐵橋寫生活動，帶學童認識屏東的鐵道文化。

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