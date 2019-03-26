最美家蛇已列保育類動物 請勿打殺

2019-03-26 13:08

〔記者林國賢／雲林報導〕一般人發現蛇類出沒，下意識會想打死牠，雲林縣府農業處提醒民眾，有「最美家蛇」之稱黑眉錦蛇已列為保育類動物，民眾發現黑眉錦蛇通報消防局轉介縣府捕蜂捉蛇專案服務公司捕捉野放，避免危險或不慎觸犯動保法。

執行捕蜂捉蛇服務高柏公司人員彭光庸表示，黑眉錦蛇是無毒大型蛇類，主要分布在2000公尺地區，因眼睛有黑色過眼線故稱黑眉錦蛇，身體橄欖黃為主，因棲地與人類生活區重疊，常出現住家附近，也有最美家蛇稱號。

彭光庸指出，目前是黑眉錦蛇繁衍期，出現頻率相當高，他們短短一週就接獲10多起捕捉蛇類通報，其中有7成是黑眉錦蛇，黑眉錦蛇雖無毒性，但遇到危險還是會攻擊人，民眾看到它還是通報消防局由專業捕蛇人來捉。

彭光庸表示，黑眉錦蛇數量急遽減少，農委會列為三級保護動物，由於民眾看到蛇類下意識就想「打死牠」，可能觸犯動保法，也危及生態，最好第一時間通報由他們捕捉，保護自己與黑眉錦蛇安全。

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