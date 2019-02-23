被稱為「站在食物鏈頂端的男人」 貝爾終於吃出問題了！

2019-02-23 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕主持Discovery《荒野求生秘技》節目的英國探險家貝爾（Bear Grylls），在展示求生技巧的期間吃遍各種生物，因此被稱為「站在食物鏈頂端的男人」，沒想到現在終於吃出問題了！

據《CNN》報導，貝爾於2017年和美國舞蹈家霍夫（Derek Hough）拍攝《荒野求生全明星》節目時，在保加利亞里拉山脈的國家公園自然保護區煮了一隻青蛙來吃，保加利亞環境部近來對此表示貝爾已經觸犯法律。

環境部發言人指出，「從影像資料可以明顯看出，在節目拍攝過程中，保護區內的規定遭到破壞」，貝爾觸犯的禁止事項包括跳進湖水游泳、生火、捕殺動物等等。

保加利亞官員正考慮向貝爾與霍夫罰款250歐元至2500歐元（約新台幣8720元至8萬7200元），節目組則面臨500歐元至5000歐元的罰款（約新台幣1萬7440元至17萬4400元）。

事實上，貝爾過去就屢遭環境保護人士和動保人士的嚴厲批評，國際人道協會的主任巴斯（Claire Bass）就怒斥，那些名人去玩生存遊戲時，不應該殺死任何動物。

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