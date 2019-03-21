擦撞車輛遭擊墜 保育類「領角鴞」路倒獲救

2019-03-21 14:14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕領角鴞受傷路倒，警民齊救援！苗栗縣通霄鎮陳姓鎮民日前發現，一隻貓頭鷹路倒在通霄鎮121縣道與農路口，往前一看發現牠已受傷無法飛行，陳民擔憂貓頭鷹被流浪犬攻擊，便雙手合掌捧起貓頭鷹護送至通霄分局中和派出所請警方協助。

由於發現時間較晚，中和派出所所長羅錫欽先收容貓頭鷹，隨後通報苗栗縣政府農業處自然保育科人員。自然保育科人員到場後，發現受傷的貓頭鷹是保育類、屬於珍貴稀有等級的領角鴞。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科指出，由於領角鴞左側翅膀處有傷痕，推測應該是於飛行途中不慎擦撞到往來車輛因此受傷，才會無法繼續翱翔天際。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科表示，領角鴞為夜行性動物，一般食用老鼠、昆蟲及其他小型鳥隻。而領角鴞體長19至25公分不等，翼長約17公分，主要棲息於海拔1200公尺以下闊葉林，生活環境較為接近人類，所以山區道路也能見到領角鴞蹤跡。

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