先打預防針！週二起3天空品又將不良 台中市今晚預警

2019-03-25 20:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市環保局今晚依據環保署空品資訊指出，未來3天26至28日，因風場變化大，受風場轉為偏微弱東南風，中、南部地區汙染物易累積影響空品，預估明日晚間至27日最為嚴重，全台西半地區均為「橘色提醒」等級，中部地區可能達到「紅色警示」等級，市府提前預警提醒民眾注意。

環保局表示，因為27日可能達到「紅色警示」等級，市府今晚也提前通報前30大固定汙染源工廠自主降載，並進行產能調整，配合空氣品質狀況作降載準備，也因應未來3天台中市空品可能受影響。

此外，環保局會配合空品狀況，加強出動各區稽查人員加強汙染稽查、通知營建工地加強道路洗掃街作業、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局長吳志超表示，空氣品質受到地形及氣候影響，在春季期間，當盛行風向容易有轉換情形，風向偏東風時，台中市位於中央山脈背風面，加上盆地地形，導致汙染物容易累積不易擴散，可能發生空氣品質不良情形。

環保局提醒，空氣品質受氣象條件影響大，天氣系統變化快速，空氣品質仍有較大不確定性。清晨與夜間因輻射逆溫現象，溫度偏低，空氣品質容易較差，出外運動請參考空品狀況進行調整為室內運動；也提醒早晚出門民眾記得添加衣物，避免著涼。

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