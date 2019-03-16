台中未來3天空品不佳 網友批市府預警慢半拍

2019-03-16 20:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕依據環保署空品資訊，16日起從東北風轉為偏東風，受輕微境外污染物及光化作用影響，午後臭氧濃度易上升，台中市未來3天（17~19日） 空品為「橘色提醒」等級，甚至紅色不良等級；網友則批評，市府環保局空品預警慢半拍。

環保局長吳志超表示，市府除通報前30大固定汙染源工廠自主降載、出動各區稽查人員加強汙染稽查、通知營建工地加強道路洗掃街作業、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息，減緩空品持續惡化。

環保局說，今日台電公開資訊台中電廠可減排時段為上午9時30分至16時，非歲（檢）修450MW（G2）、歲（檢）修1100MW（G3、G6），合計1550MW，與日前3部機組停機歲檢修、環保工程所減少的發電量1650MW，稍有減少。市府呼籲台電配合環保署的空品預報，進行更多降載。

環保局表示，空氣品質受氣象條件影響大，有較大不確定性，將持續監控空氣品質並執行對應等級應變作為；也提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

臉書粉絲專頁「爭好氣聯盟」則批評，環保局在下午5點14分，才發了慢半拍的空品警報和更新預報，對緊急應變措施卻隻字不提！是因為今天週末放假嗎？所以沒有任何降載減排機制嗎？

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