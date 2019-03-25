幼兒園試讀瘀青遍佈 園方竟回：頂多賠醫藥費

2019-03-25 21:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕有民眾今天在臉書爆料公社PO文，指好友將孩子送到新北市板橋區某幼兒園試讀，第5天就發現孩子臉上有傷，洗澡時更發現肩膀和手臂內側有多處瘀青，沒想到園方竟回應，提供試讀並沒有收費，等於是免費幫忙照顧，頂多賠償醫藥費，讓家長氣炸了！

這名爆料者說，孩子的母親發現孩子身上有多處不明傷勢後，至幼兒園詢問老師，但老師和園長皆回覆不清楚、不知道，說有可能是孩子自己夾傷的，又說老師不可能24小時眼睛都盯著孩子。家長要求調閱監視器，園長卻推託沒辦法調閱，因為監視器根本沒有接線，還強調教育局沒有規定幼兒園一定要安裝監視器。

更扯的是，園方竟然還「提醒」家長，提供試讀並沒有收費，等於是免費幫忙照顧，他們頂多就是賠償醫藥費，「不然還想怎樣？」

爆料者怒批，「這樣到底誰還敢生小孩？誰還能安心把孩子交到保姆或幼兒園手上？」因孩子的母親諮詢過律師，建議證據未蒐集齊全之前，不要急於公佈學校名稱，以免反被學校提告，她只能透露，是板橋一間「很精緻」的幼兒園。

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