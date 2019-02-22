任3歲幼兒搶鼓棒互毆、上課播佛曲... 家長怒控老師失職

2019-02-22 19:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山區1國小附設幼兒園的劉姓老師，遭家長指控任由小朋友搶鼓棒互敲，並刻意隱瞞，上課播放佛曲，引發宗教立場爭議，且管教缺乏耐心，嚴重失職，挨批不適任，要求儘速調離。

對此，校方回應，已進行內部調查，並請外聘專家協助瞭解，初步報告出爐，送考績會懲處，劉師是去年8月到校，必須符合相關介聘辦法才能轉調。

許姓家長投訴，去年12月初，在該就讀幼幼班的3歲女兒，與同學拿鼓棒互敲，導致頭部瘀青，劉師竟未在第一時間通報，孩子晚上嘔吐，到急診就醫，才驚覺事態嚴重。

家長也指控，劉師上課播放佛曲，等於強迫沒有行為自主能力的幼童接受宗教洗禮；且缺乏管教耐心，任由2歲小朋友大哭40分鐘，不安撫，還斥責。

家長還控訴劉師上課期間，只讓幼童盯著電腦螢幕看2、3小時的卡通，毫無教學內容，也不關心小朋友的用餐，無論吃飽與否，都草率收拾。

面對指控，劉師澄清，起初以為是小朋友轉身碰撞所致，不知道有互毆，且還有幫孩子上藥，事件處理絕無推諉、隱瞞。

至於課堂佛曲，劉師表示，只是純音樂，沒有相關文字與歌詞內容，既然家長反映，就予以尊重，不再播放。

而放任幼童大哭不管，劉師則喊冤，當時有極力安撫，對於毫無教學內容的指控，也強調只要家長有反映，會調整、修正自己做法。

劉師表示，會與家長再溝通，需要改進的，將調整教學方式，避免又產生誤會。

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