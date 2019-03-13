全國教保團體聲明：反對修法強制幼兒園教室裝監視器

2019-03-13 19:48

〔記者林曉雲／台北報導〕近期發生虐童及不當管教案例，立委提案擬修法在學校及幼兒園教室內裝設監視器。中華民國兒童教保聯合總會、中華民國幼教聯合總會、中華幼兒教育協會及全國幼兒園暨教保人員聯盟總會今天發出共同聲明，認為此政策不僅會侵犯教保人員及幼兒隱私權，涉及法律與侵犯人權等問題，亦違反教育目的，破壞教育機構長久建立之「親師信賴關係」，使教師荒更嚴重，且恐使台灣成為國際教育界的大笑話。

中華民國兒童教保聯合總會總會長謝子元表示，美國、日本、韓國、新加坡及北歐等先進國家均無任何一個國家有類此政策，而憲法保障人民「隱私權」，在幼兒園裝設監視器，是將所有教保人員及幼兒視為犯罪嫌疑人，不但無法讓幼兒園師生在快樂的環境中學習，還有侵犯教保人員及幼兒隱私權之虞，在裝監視器後，老師會有很大的壓力、有不被尊重的感覺，目前已有教師荒，若再立法強制設監視器，教師荒將更嚴重。

中華民國幼教聯合總會總會長何明德表示，學校或幼兒園在校園之死角安裝監視器，原是為確保校園師生人員的「人身安全」， 但若將監視器裝設在教室內，恐侵犯師生之基本人權，教室內裝設監視器所涉及的隱私權與肖像權，需要先獲得教保人員及幼兒監護人的全體同意，我國《民法》亦有人格權相關保障。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣強調，全國教師及教保員不是「犯罪嫌疑人」，監視器之裝置，會讓教保人員及幼兒處於惶恐中，且使教保人員及幼兒感到如同犯人一樣被監視著。事實上，教育環境應該是快樂學習的場所，幼兒園是教育場所，不應將其視為犯罪的地方，更不應該視教保人員及幼兒為犯罪嫌疑人。

況且教室裝設監視器，無法解決「人員情緒管理」。全國幼兒園暨教保人員聯盟總會總會長呂銅城表示，依衛福部社會及家庭署召開「研商托育服務相關議題會議」結論，裝設監視設備並無助於防杜兒虐事件，且發生個案均屬人員情緒管理不當，應就個案當事人進行輔導，出現管教不當反而都是已裝設監視器的幼兒園，裝設監視器無法遏止不當管教，幼教師資嚴重短缺，以致園所為符合幼照法的相關師資要求，只要是幼教或幼保科系的老師就聘用，未能再篩選合格且合適老師，成為問題的根源。

全國教保團體強烈反對「以少數個案變通案」的方式，提出「侵犯人權」幼兒園須安裝監視器的修法，強調一旦幼兒園修法要求教室內裝設監視器，未來國中小學及特教學校家長團體亦可要求，親師建立的互信機制將一夕完全瓦解，不得不慎。

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