凌晨3點傳訊幼兒園老師沒回 恐龍家長竟嗆：沒水準

2019-03-08 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕沒水準的到底是誰？一名男網友為擔任幼兒園老師的妻子抱不平，妻子正懷著身孕，昨天凌晨3點多被學生家長傳來的訊息聲吵醒後就睡不著，後來上班忙碌也漏了回訊息，沒想到隔天家長竟罵老師，「已讀不回是很沒水準的事」。

「難怪現在的小孩子難帶！」男網友心疼妻子，氣得到臉書社團「爆料公社」貼出LINE對話截圖，學生家長昨天凌晨3點多突然傳訊息詢問，孩子為什麼說帶巧克力牛奶到學校會被老師罵？發現被已讀不回後，今天清晨7點多傳訊息痛罵，「已讀不回是很沒水準的事，更何況妳是一個所謂的“老師”」。

半小時左右，老師看見耐心地回覆，班規原本就規定不能帶校外早餐，且學校廚房本來就會準備早餐，也不需要家長另外準備，至於已讀不回的部分，老師無奈地解釋，她正懷著身孕，身體狀況不佳，因為凌晨3點多家長傳來訊息被吵醒，就睡不著直到天亮，「您能想像一個孕婦正需要休息，一整晚只休息了幾個小時，接著還要上班一次面對的是10幾個孩子嗎？上班時間狀態不好而且又忙碌，沒時間回您真的很抱歉」，並告知家長請在上班時間傳訊息。

沒想到家長看見更加火大，回應，是因為學校供應的量太少才讓小孩帶東西到學校吃，規定也都是老師一人決定的，並硬拗巧克力牛奶帶去也不一定要在早上喝，怒嗆老師「太鴨霸！」還指雖然家長在凌晨3點多傳訊息，但老師可以選擇在上班時間再點開來看，有一整天的時間可以回覆，直呼老師「莫名其妙」，更說「這只是很單純很簡單的事，不用牽拖到你其他的私事」。

原PO對妻子心疼不已，「為什麼就你要最特別？為什麼你不親自接送小孩親自講？我老婆也是人，大家都平等，口氣真的不用那麼差！」網友看見也聲援，「老師不是看護老師不是看護老師不是看護！要不要乾脆請看護陪你孩子上課順便餵藥」、「恐龍家長！半夜不睡只為了巧克力牛奶不能帶，能不能不要也教出這樣的小孩～身教阿」、「母親何苦為難母親」、「半夜傳訊息來打擾別人睡眠還不准別人已讀，有夠沒水準」、「這就是為何現在幼教老師很難請到人，錢少事多還要被恐龍家長刁難洗臉」、「全班學生如果一位要喝牛奶、一位要吃麵包、一位要帶點心...小孩每餐食量可能又不同，然後正餐吃不下再來責問老師嗎？！班上是團體就是照著規定，幼兒園老師不是私人褓母」。

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