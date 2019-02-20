涉虐童幼兒園 台南市網站全都露…

2019-02-20 11:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為營造友善托育城市，以虐童零容忍為目標，教育局今（20）日在市政會議報告台南市幼兒園管理機制，南市教育局指出，對於不當管教，包括性騷擾或體罰，如查證屬實，將會在網站上公布幼兒園名稱、負責人及行為人姓名。

不過，台南市長黃偉哲也表示，如果查證違法與違規屬實，採取公告方式是法定程序，但是市府應該研擬如何透過適當方式，讓大眾知道不合格的幼兒園與托育中心的資訊，不一定要使用公告的法定程序，請法制處、教育局與社會局研擬，既可揭露資訊，又符合法規的方式。

教育局指出，目前公私幼核定招生人數5萬7627名，占全市2至5歲幼兒人數6萬5839名比率約87.5％，大於實際入園幼兒人數4萬7735名，因此供給大於需求；雖然整體供給大於需求，但仍有區域之間的差距，部分偏鄉沒有私幼，仍然需要仰賴公幼。

對於不當管教，包括性騷擾或體罰等，教育局指出，秉持有案即查，屬實即罰原則，查證屬實，立即會依政府資訊公開法在網站公布幼兒園名稱、負責人及行為人姓名，如果確認違規事項，視行為人身分以及情節而有不同的裁處。

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