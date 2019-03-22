全國6千多所公私幼收費項目及金額 教育部4/1上網公告

2019-03-22 13:22

〔記者林曉雲／台北報導〕針對準公共幼兒園的費用，教育部今天中午臨時開記者會說明，準公共幼兒園家長每月繳費「不超過」4500元，政府每月實質補助不低於2500元，如以一學期5萬4千元的某準公共幼兒園為例，除以一學期共6個月，每月收費9千元，家長交4500元，教育部補助4500元，但不包括課後留園費、交通費等，此補助政策會讓家長實質有感。

教育部也預告將於4月1日在全國教保資訊網、公告全國6千多所公私立幼兒園收費項目及金額，民眾及家長可透由公告內容查核各園收費情形，地方政府也會定期查察與輔導。

教育部國教署副署長許麗娟表示，擴大公共化為政府施政主軸的首選，預計8年內（106年到113年）增加3千班，並輔以準公共及育兒津貼等機制，提高家長就讀選擇平價教保的機會，及減輕家長育兒負擔。

許麗娟表示，教育部自100學年度推動5歲免學費以來，即採計全園一致性的收費項目，包括學費、雜費及代收代辦費為估算基礎，至於幼兒個別性需求的項目如課後留園費、交通費等，本來就不在補助費用的範圍內。是以，基於一致性，準公共機制也是以全園性收費作為採計項目。

教育部強調，為了讓家長具體感受平價的教保服務，準公共幼兒園是將幼兒園原來全學期的學費、雜費及代收代辦費（不包括課後留園費、交通費等）所有項目的總額，計算出每月平均的收費，其中家長自己每月繳交的費用不超過4500元，剩下的差額由政府直接幫忙支付給幼兒園，有媒體指家長每月月費僅少繳500元，是漏算政府幫忙繳交的「學費」。

教育部表示，準公共幼兒園以107學年收費數額、營運管理及教學模式等「經營現況」，與政府簽訂合作契約，並不會因為加入準公共機制而有改變，對於幼兒園收費規定本來就定有延長服務費用者，可以持續收費；而沒有該項收費者，也不會因加入準公共機制而增收費用。

教育部依幼照法預定於今年4月1日在全國教保資訊網公告全國公私立幼兒園收費規定，民眾及家長可透由公告內容查核各園收費情形，地方政府也會定期查察與輔導。

準公共幼兒園僅針對教師、教保員訂定每月薪資至少2萬9千元，不包含助理教保員，準公共教保服務作業要點明確規定，每月2萬9千元包括薪資及經常性給與，不包括年終獎金、考核獎金及教育部補助的導師職務加給與教保費。

另外，依勞動基準法規定，教保服務人員若有加班事實，幼兒園應給予加班費或約定補休等。教育部表示，為確保教師、教保員勞動權益，將會採跨部會比對，了解其薪資支領情形。

準公共幼兒園合作的費用範圍，將持續徵詢各界意見，預計於3月底確立，並自8月1日起適用。同時，政府也提出育兒津貼減輕家長育兒負擔，透過完整的策略支持家庭育兒，準公共機制從申請到管理及退場均有完整的配套，可維護教保服務人員權益並守護幼兒的教育與照顧品質。

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