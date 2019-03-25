抗空汙 屏東這兩校先試裝空氣清淨機

2019-03-25 18:26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府今年以空氣品質較差的大潮州地區及屏東市區，選定潮州國小、仁愛國小2所小學進行裝機評估，教育處及環保局跨局處合作，預計在4月1日到校現勘，未來將依實驗成效爭取中央裝設經費補助，提升校園空品。

每年秋冬時節，高雄市林園、大寮等地工業區的廢氣不斷吹向屏東，尤其屏東縣境內山勢阻擋，髒空氣出不去，讓大潮州及屏東市區空汙指數居高不下，潮州鎮的空氣品質不良日數（AQI>100）多次居全國之冠，去年空品不良日數共有129天排名全國第3，屏東市測站去年則有121天，位居全國第5。

屏縣府教育處長江國樑說，為了把錢花在刀口上，事前的成效評估格外重要，初步將在潮州國小、仁愛國小設置可以引進室外空氣的「新風換氣系統」，測試教室及大空間像是活動中心的裝設成效，同時透過現勘，規劃教室周邊設置軟性綠籬、校園周邊劃設空氣品質維護區等，加速改善校園空品。

環保局空汙科長陳宏仁也指出，中央委由專家學者組成團隊在雲林、高雄進行新風換器系統試辦計畫，初步已有不錯成效，環保局也請專業團隊協助，在潮州、仁愛兩校先行測試，其成效將可作為未來推廣至其他校園的示範。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/